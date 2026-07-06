Durante l'Europeo Under 22 di volley, la nazionale ha ottenuto risultati deludenti, nonostante le prestazioni in doppia cifra di Pardo Mati. La giocatrice ha mostrato continuità, ma la squadra nel suo complesso non è riuscita a raggiungere gli obiettivi sperati. In questa competizione, invece, Lisa Monari Gamba ha brillato con prestazioni positive, distinguendosi per la sua efficacia in campo.

Nonostante le prove sempre in doppia cifra di Pardo Mati, é stato un Europeo deludente quello che ha visto protagonista la Nazionale Under 22 maschile in Portogallo: sconfitta sia dalla Repubblica Ceca che dalla Francia nel match di fatto decisivo per il passaggio del turno (2-3 nonostante i 30 punti di Frascio e i 12 di Mati), l’Italia ha dovuto così abbandonare la competizione prima delle prove a eliminazione diretta. Mati tornerà così nelle disponibilità del ct De Giorgi per le convocazioni nella Nazionale maggiore. E infatti Mati era tra i disponibili in rosa della partita amichevole in programma ieri a Trento tra Italia e Argentina, match del quale facevano parte anche Luca Porro, Roberto Russo e Giovanni Sanguinetti e per l’Argentina l’ormai ex gialloblù Matias Giraudo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nazionali Volley. Bene Pardo Mati, male l’Europeo. Brilla Lisa Monari Gamba

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