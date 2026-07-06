Una motonave diretta a Durazzo si è guastata nel porto di Bari, causando il blocco di oltre 500 passeggeri. La nave, che avrebbe dovuto partire, è rimasta ferma a causa di un problema tecnico, creando disagi e ritardi nelle operazioni di imbarco. I passeggeri sono stati fatti scendere e aspettano nuove indicazioni sulle prossime partenze. La situazione si è verificata nelle prime ore del mattino.

Disagi al Porto di Bari: Guasto per la Motonave “Pegasus”. BARI (ITALPRESS) – Nei pressi del porto di Bari, si sono verificati disagi significativi per oltre 500 passeggeri diretti a Durazzo. La motonave GNV “Pegasus”, noleggiata ad Adria Ferries, era programmata per salpare dal molo 3 intorno alle 22.30 di ieri sera. Poco prima della partenza, l’equipaggio ha informato i passeggeri che, a causa di un imprevisto guasto ai motori, la nave non sarebbe stata in grado di partire secondo il programma stabilito. Il guasto ha costretto oltre 500 passeggeri e più di 60 camion a lasciar la nave, creando un’atmosfera di confusione. Il servizio di trasporto marittimo era atteso con entusiasmo, ma le circostanze impreviste hanno generato frustrazione e disagi tra i passeggeri, molti dei quali avevano programmato partenza e arrivo puntuali in Albania. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Nave da Bari a Durazzo guasta, oltre 500 passeggeri bloccati e disagi imprevisti.

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