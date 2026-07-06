Napoli sfuma Gila | Allegri punta su Gatti ma la Juventus alza il prezzo

Il Napoli ha abbandonato la trattativa per Mario Gila, considerata una priorità nel reparto difensivo. La Juventus ha aumentato l’offerta per il giocatore, rendendo più difficile il trasferimento. Allegri, allenatore bianconero, ora punta su Gatti come alternativa. La decisione del Napoli di non proseguire con l’accordo si basa sulla modifica delle condizioni economiche proposte dalla Juventus.

Il Napoli è costretto a rivedere i propri piani per la difesa. La trattativa per Mario Gila, che per settimane è stata considerata una delle priorità del mercato azzurro, sembra ormai destinata a non andare in porto. Il centrale spagnolo, infatti, è sempre più vicino al Milan, che avrebbe superato la concorrenza del club partenopeo Secondo quanto riportato dal giornalista Giovanni Scotto, il cambio di scenario obbliga il direttore sportivo Giovanni Manna a valutare nuove soluzioni. Tra queste prende quota il nome di Federico Gatti, difensore della Juventus e profilo molto apprezzato da Massimiliano Allegri, che lo conosce bene per averlo allenato in bianconero. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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