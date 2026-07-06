Il Napoli ha proposto un rinnovo di contratto fino al 2034 per un centrocampista offensivo cresciuto nel settore giovanile, aggiungendo quattro anni all’accordo attuale. Il club ha bloccato ogni altra offerta per il giocatore, puntando a consolidare la sua presenza in squadra. L’accordo rappresenta un rinnovo record per il club e mira a mantenere il giocatore chiave nel progetto a lungo termine.

Il Napoli starebbe lavorando a un maxi storico rinnovo record fino al 2034: quattro anni aggiunti al contratto per blindare il centrocampista offensivo cresciuto nel settore giovanile azzurro. Vergara: la scelta del Napoli contro i 30 milioni. Il club partenopeo ha rifiutato diverse offerte intorno ai 30 milioni di euro per trattenere il talento formato in casa. La decisione è netta: Vergara rimane fulcro del progetto che Massimiliano Allegri costruirà nella prossima stagione. Secondo quanto rivela Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, l’intesa è ormai ai dettagli finali, con il nuovo accordo che estenderà la scadenza dal 30 giugno 2030 al 30 giugno 2034. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Napoli, pronto il rinnovo record fino al 2034: bloccata ogni offerta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mercato Napoli, tutto pronto per il rinnovo: firma fino al 2029

Vergara, rinnovo fino al 2031: spunta offerta dalla PremierIl Napoli ha annunciato il rinnovo del contratto di Antonio Vergara fino al 2031.

Temi più discussi: TRIBUNA.COM * SERIE A: IL NAPOLI SI TIENE STRETTO VERGARA, RIFIUTATE TUTTE LE OFFERTE DA SERIE A E PREMIER! PRONTO IL RINNOVO; Da Cunha, niente Napoli! Il Como ha respinto l'assalto: pronto il rinnovo del contratto; Futuro Vergara, Schira: Il Napoli offre il rinnovo, ma c'è un'offerta dalla Premier; Pronto il rinnovo McTominay, sarà tra i più pagati della SSC Napoli! Cifre e scadenza.

#Vergara, il #Napoli lo blinda: pronto il rinnovo di contratto Di Marzio: Ci sono già stati i primi colloqui. L'attaccante è importante per il presente e per il futuro. ilnapolista.it/2026/07/vergar… x.com

Napoli-Di Lorenzo, c'è l'accordo per il rinnovo: i dettagliIl Napoli è pronto a blindare il suo capitano. Secondo quanto rivelato dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, il club azzurro e Giovanni Di Lorenzo hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del ... msn.com

Diverse big su Vergara, il Napoli vuole blindarlo con un nuovo rinnovo: i dettagliIl futuro di Antonio Vergara potrebbe essere sempre più azzurro. Il giovane centrocampista, tra le rivelazioni della seconda parte della scorsa stagione, è finito nel mirino di diversi club italiani e ... tuttonapoli.net