Il cardinale Battaglia ha benedetto la maglia celebrativa del centenario del Napoli. Durante la cerimonia, ha sottolineato che la benedizione è stata effettuata in un contesto di preghiera, sottolineando il valore spirituale dell’atto. La maglia, simbolo della squadra, è stata benedetta in vista delle celebrazioni per il centenario, con una preghiera pronunciata durante l’evento. Nessun dettaglio sulla preghiera stessa è stato divulgato.

«Mi è stato chiesto di benedire la nuova maglia del Napoli, lo faccio volentieri, ma vorrei farlo dentro ad un contesto di preghiera chiaramente, perché poi questo è anche il senso della benedizione. Per cui per questo momento mi sono permesso di scrivere una preghiera che consegno a tutti quanti voi» ha detto don Mimmo Battaglia all'inizio della presentazione della maglia per i 100 anni del Napoli. Di seguito il testo integrale della preghiera Signore della vita, oggi ti rendiamo grazie. Grazie per i cento anni della società sportiva Calcio Napoli. Una storia che si è intrecciata con quella di un popolo, di una città, di generazioni che hanno imparato a sognare guardando un pallone rincorrere l'azzurro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Napoli, il cardinale Battaglia benedice la maglia per i 100 anni: ecco il testo della preghiera

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