Napoli bus Anm imbocca strada contromano a Soccavo e si schianta contro le auto in sosta | autista in ospedale

Da fanpage.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un autobus dell'azienda di trasporto pubblico ha imboccato una strada contromano a Soccavo e si è schiantato contro alcune auto in sosta. L'autista è rimasto ferito e trasportato in ospedale. L'azienda ha comunicato che nominerà una commissione e avvierà un’indagine interna per chiarire quanto accaduto.

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L'Anm ha annunciato che nominerà una commissione e avvierà una indagine interna per ricostruire l'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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