Napoli bus Anm imbocca strada contromano a Soccavo e si schianta contro le auto in sosta | autista in ospedale

Notizia in breve

Un autobus dell'azienda di trasporto pubblico ha imboccato una strada contromano a Soccavo e si è schiantato contro alcune auto in sosta. L'autista è rimasto ferito e trasportato in ospedale. L'azienda ha comunicato che nominerà una commissione e avvierà un’indagine interna per chiarire quanto accaduto.