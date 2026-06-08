Circa 900 disoccupati hanno organizzato un blocco stradale davanti alla Questura di Napoli, chiedendo soluzioni condivise per il pagamento delle indennità ai tirocinanti del progetto DLD. La protesta nasce dalla mancanza di garanzie sui pagamenti e minaccia di ripresentarsi in piazza se non si trovano risposte. La manifestazione ha causato disagi al traffico locale, con i manifestanti che chiedono un intervento immediato.

Blocco stradale messo in atto davanti la Questura a Napoli da circa 900 disoccupati scesi in piazza per protestare contro la mancata garanzia di pagamento delle indennità ai tirocinanti del progetto DLD (Disoccupati e inoccupati di Lunga Durata) di Napoli. Il corteo è partito dalle strade del centro cittadino per arrivare a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, dove una delegazione dei DLD ha incontrato l’Amministrazione, che avrebbe dato rassicurazioni sul rispetto degli accordi pattuiti. I disoccupati sono pronti a scendere nuovamente in piazza qualora tali accordi venissero disattesi, come dichiarato da Eduardo Sorge del Movimento 7Novembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Napoli, blocco stradale dei disoccupati: "Soluzioni condivise per progetto DLD o saremo di nuovo in piazza"

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