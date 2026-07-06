Il Napoli sta lavorando per rafforzare la difesa e ha messo gli occhi su un difensore dell’Atalanta. Secondo il “Corriere dello Sport”, il direttore sportivo del club sta pianificando un’operazione che potrebbe essere finanziata attraverso alcune cessioni in rosa. La trattativa è in fase preliminare e si concentra su alcuni giocatori attualmente in rosa, senza ancora dettagli ufficiali.

Il Napoli è molto attento alle dinamiche del mercato. Stando a quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il binocolo di Giovanni Manna sarebbe recentemente caduto su Raoul Bellanova. Il difensore dell’Atalanta avrebbe conquistato il nuovo tecnico. Allegri sarebbe rimasto colpito dalla velocità, dalla tecnica e dall’esperienza del giocatore. Secondo la rivista calcistica, l’ex Milan vorrebbe che la squadra acquistasse un terzino nel giro di breve tempo; così da poterlo inserire nel ritiro di Dimaro. L’Atalanta è disposta a cedere Bellanova a 15 milioni di euro. Il club azzurro spera di riuscire ad ottenere una somma simile, tramite alcune cessioni, come quelle di: Folorunsho, Cajuste, Obaretin e Coli Saco. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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© Dailynews24.it - Napoli, Allegri vuole un difensore dell’Atalanta: l’operazione sarà coperta da alcune cessioni

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