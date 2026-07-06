In un volume, si parla di Napoli come simbolo di un’Europa da ricostruire. La città viene descritta come un punto di riflessione sul futuro del continente, con l’obiettivo di recuperare valori e superare il declino occidentale. La narrazione invita a considerare Napoli come esempio di identità e responsabilità collettiva per un’Europa in trasformazione.

C’è una Napoli che va oltre Napoli, una città che la storia ha trasformato in una lente di ingrandimento capace di scrutare nel destino del nostro continente, recuperare i suoi valori fondanti e identitari, superare il declino dell’Occidente e richiamare tutti alle proprie responsabilità. Il messaggio è netto: a 2500 anni dalla sua fondazione, la città partenopea ha ancora tanto da dare per la costruzione della nuova Europa e per superare la grande crisi del nostro secolo. Una lezione destinata anche alle classi dirigenti che devono svegliarsi e agire subito per superare il declino del modello europeo. È forse questo il significato più... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Napoli 2500, in un volume la nuova idea di Europa: «Da qui rifondare la pace»

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