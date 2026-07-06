Muore pochi giorni dopo le dimissioni dall’ospedale raccolta fondi per la famiglia di Alexandra

Da lanazione.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arezzo, 6 luglio 2026 – Il tam tam corre sui social. E nel giorno in cui sarà fissata l’autopsia, amplifica il dolore. Gli amici di Alexandra Halunga sono tutti qui: pronti a darsi da fare per aiutare i genitori della ragazza di 23 anni, morta cinque giorni dopo essere stata dimessa dall’ospedale. L’indagine. Oggi il pm Marco Dioni che coordina l’inchiesta affiderà l’incarico dell’esame a un perito per accertare le cause della morte. Alexandra era arrivata al pronto soccorso della Fratta il 27 giugno dopo un incidente stradale. L’auto nella quale viaggiava insieme a un’amica, era finita contro un muretto e si era ribaltata. Le due ragazze non avevano riportato conseguenze gravi: codice giallo per entrambe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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