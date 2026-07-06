Un turista di 82 anni è morto mentre faceva il bagno in mare questa mattina a Follonica. Secondo le testimonianze, ha accusato un malore improvviso mentre si trovava in acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a rianimarlo. La spiaggia è stata evacuata e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze.

Follonica, 6 luglio 2026 – Ha accusato un malore mentre faceva il bagno in mare ed è morto. E' accaduto stamani a Follonica: a perdere la vita un turista di 82 anni. Si tratta del quarto decesso in pochi giorni sulla costa maremmana. L'allarme è scattato poco dopo le 10 sulla spiaggia di Pratoranieri. L'uomo, in vacanza con la moglie, era andato a nuotare quando si è sentito male all'improvviso. Le persone presenti sono intervenute immediatamente, riportandolo sul bagnasciuga, dove sono state avviate le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I soccorsi. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e la Guardia costiera, che ha prestato supporto alle operazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore a Follonica mentre fa il bagno: tragedia sulla spiaggia. L’allarme e i soccorsi

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