Un medico è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo nel caso di una ragazza di 23 anni deceduta cinque giorni dopo un incidente stradale. La giovane era stata dimessa dall'ospedale di Cortona con una diagnosi di frattura alla mano, nonostante le sue condizioni peggiorassero successivamente. La morte è avvenuta pochi giorni dopo l’incidente, avvenuto in un contesto di sospetto coinvolgimento medico. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso.

C'è un medico indagato (omicidio colposo) per la morte di Alexandra Halunga, la ragazza aretina morta a cinque giorni di distanza dall'incidente in cui era stata coinvolta, dopo essere stata dimessa dall'ospedale della Fratta di Cortona con la diagnosi di una semplice frattura alla mano. L'indagato è lo specialista che l'ha visitata nell'immediato, nella notte, e ne aveva disposto le dimissioni la mattina successiva, con la prescrizione di un tutore da applicare alla mano in attesa dell'ingessatura. Alexandra, nata ad Arezzo dove viveva nel quartiere di Saione da genitori originari della Romania,... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Muore a 23 anni pochi giorni dopo un incidente stradale e una diagnosi di frattura a una mano: indagato un medico

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