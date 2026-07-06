muore a 18 anni in scooter tragedia nella notte

Nella notte tra domenica e lunedì, un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente con lo scooter nel comune di Cerreto Guidi. L’impatto è stato violento, ma i dettagli sull’incidente non sono ancora stati resi noti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane. La dinamica dell’incidente è sotto accertamento.

Cerreto Guidi (Firenze), 6 luglio 2026 – A seguito di uno scontro violentissimo un ragazzo di soli 18 anni ha perso la vita nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio nel comune di Cerreto Guidi. Lo schianto in scooter contro un’auto. L’incidente è avvenuto in via Francesca Sud nella frazione Stabbia del comune di Cerreto Guidi, poco dopo mezzanotte e mezzo. A quanto appreso il giovane si trovava a bordo di uno scooter quando ha impattato contro un'auto dove si trovavano due persone, che sono rimaste illese nell'incidente. Il 18enne invece ha riportato ferite gravissime. Il decesso durante il trasferimento in ospedale. I soccorritori del 118, giusti sul posto, hanno fatto il possibile per scongiurare il peggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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