Il 7 luglio 2026, i Mumford & Sons si esibiranno all'Ippodromo delle Capannelle di Roma in un concerto che rappresenta l’unica data italiana della band durante l’estate. La band britannica porterà sul palco il loro repertorio, attirando un vasto pubblico. La data è stata annunciata come parte di un festival musicale estivo nella capitale, con la band che si esibirà in un’unica data nel paese.

La grande musica internazionale torna a fare tappa nella Capitale con uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva. I Mumford & Sons saliranno sul palco del festival all'Ippodromo delle Capannelle il prossimo 7 luglio 2026, segnando così la loro unica data italiana per l'estate. L'evento vedrà inoltre la partecipazione dei Caamp in qualità di special guest, arricchendo un cartellone che si preannuncia di assoluto rilievo per il pubblico romano e non solo. La formazione britannica arriva a Roma sulla scia di un tour nel Regno Unito che ha registrato un successo straordinario, con date esaurite da mesi e una doppia esibizione conclusiva alla prestigiosa O2 Arena di Londra, palcoscenico d'elezione per la loro città natale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ezrome.it - Mumford & Sons in concerto a Roma: unica data italiana a luglio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mumford & Sons a Rock in Roma 2026

Concerto Offspring Roma 2026: possibile scaletta, orari e tutte le informazioni sull’unica data italianaIl concerto degli Offspring a Roma si terrà il 9 giugno al Rock in Roma, rappresentando l’unica data italiana del gruppo californiano nel 2026.

Temi più discussi: Mumford & Sons - Prizefighter: La svolta essenziale; Aspettando Papa Leone. String Rolls in concerto alla Spiaggia Libera Tutti; Note in spiaggia aspettando . Papa Leone; Mumford & Sons, martedì 7 luglio dal vivo al Rock In Roma.

Mi chiedevo ma Carey Mulligan verrà anche a Roma per il concerto Mumford & Sons? Penso di si...lo do per scontato. x.com

Scaletta Mumford & Sons a Rock in Roma, 7 luglio 2026Mumford & Sons in concerto a Roma, Ippodromo delle Capannelle. Martedì 7 luglio l'unica data italiana dei Mumford & Sons nell'ambito del loro tour estivo 2026. In attesa di pubblicarla subito dopo il ... radiomusik.it

Mumford & Sons, martedì 7 luglio dal vivo al Rock In RomaSi avvicina una delle serate più importanti del cartellone firmato Rock in Roma 2026: i MUMFORD AND SONS di esibiranno martedì 7 luglio presso lo spazio dell’Ippodromo delle Capannelle per l’unica dat ... ondarock.it