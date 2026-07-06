Muharemovic aspetta ancora di ricevere un'offerta ufficiale dalla Juventus, dopo aver lasciato intendere di volere un ingaggio da giocatore di alto livello. Il difensore, che potrebbe tornare in bianconero dal Sassuolo, attende una risposta concreta sulla trattativa. La società non ha ancora formalizzato l'accordo, e il giocatore rimane in attesa di notizie definitive sulla sua futura destinazione.

di Luca Fioretti Muharemovic alla Juve non è ancora un affare chiuso: il centrale che può tornare in bianconero dal Sassuolo si aspetta ora uno stipendio da big. Il mercato in entrata per la retroguardia bianconera subisce un’improvvisa e decisa accelerata, con i fari totalmente puntati sul grande ritorno del centrale difensivo. Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Juve ha alzato il pressing in questi giorni per Muharemovic, identificato come il rinforzo ideale da consegnare subito allo staff tecnico per la nuova stagione. La trattativa è entrata nel vivo, ma presenta alcuni nodi economici da sciogliere legati soprattutto alle pretese del classe 2003, il quale, forte dei corteggiamenti dall’estero, si aspetta uno stipendio da big per tornare alla Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Muharemovic alla Juve non è ancora un affare chiuso: il difensore si aspetta questo dalla Vecchia Signora. Ultime

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Carnevali alla Juventus: è arrivato il delfino di Marotta

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Muharemovic si avvicina alla Juve: il difensore ha messo da parte l’orgoglio, tornerebbe anche per una rivincita personale. Ultime

Jackson Juve, i bianconeri si defilano dalla corsa all’attaccante? Ecco le richieste del Chelsea che spaventano la Vecchia SignoraLa Juventus sembra intenzionata a rinunciare alla trattativa per un attaccante, dopo aver valutato l’interesse nei suoi confronti.

Temi più discussi: Juve, i tormenti di Muharemovic: cosa lo frena nel dire sì al ritorno a Torino; Spalletti freme, la Juve stringe per Muharemovic: accordo vicino; La Juve si rifà il look in difesa: pressing su Lucumì ma serve tempo. E proseguono i contatti per Muharemovic; Calciomercato Juventus, Muharemovic ad un passo: trattativa con il Sassuolo vicina alla chiusura?.

Palmieri, ds Sassuolo, su #Muharemovic: Carnevali conosce bene i numeri del cartellino perché li ha fatti lui. Quindi sa già di cosa dobbiamo parlare (dice sorridendo). La #Juve è un pericolo? No, direi che se un club come la Juve segue #Muharemovic per n x.com

Muharemovic si avvicina alla Juve: il difensore ha messo da parte l’orgoglio, tornerebbe anche per una rivincita personale. UltimeCalciomercato Juventus: Muharemovic sempre più vicino al ritorno in bianconero, la Vecchia Signora usufruirà dello sconto sul cartellino La Juventus accelera in maniera convinta per blindare la propri ... msn.com

L’Inter non è più un ostacolo: il ritorno alla Juve è sempre più vicino | CMLa Juve vuole chiudere l'operazione di mercato: Inter fuori dai giochi, il club bianconero accelera per il giocatore ... calciomercato.it