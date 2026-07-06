moto fuori strada morto sul colpo il conducente

Un motociclista ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi dopo aver perso il controllo della moto lungo la strada provinciale 45 bis, che collega San Giovanni Rotondo a un’altra località. La moto è finita fuori strada e il conducente è stato sbalzato, rimanendo senza vita sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’era già più nulla da fare.

Un motociclista è morto nel tardo pomeriggio di oggi in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 45 bis, la strada che collega San Giovanni Rotondo a. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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