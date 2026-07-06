Monza senzatetto morto per il caldo | la città si mobilita per offrirgli una degna sepoltura

Notizia in breve

Un uomo senza dimora è stato trovato morto su una panchina nel centro di Monza, probabilmente a causa delle alte temperature. La città si è attivata per assicurargli una sepoltura dignitosa. La morte risale a pochi giorni fa e non ci sono segni di violenza. La polizia ha avviato le verifiche del caso, mentre le associazioni di volontariato si sono occupate di organizzare le esequie.