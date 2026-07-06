Una tranquilla mattinata di luglio, a bordo piscina nella casa estiva di nel Cilento, si è trasformata in un incubo per una famiglia salernitana. Una delle due figlie della coppia, una ragazza di 22 anni, è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata per tre metri. E' accaduto a Giungatelle, località del comune di Montecorice. La ragazza era appoggiata a una staccionata in legno che circonda la piscina, quando una parte della protezione ha improvvisamente ceduto. La giovane, senza riuscire ad appigliarsi a nulla, è precipitata nel vuoto facendo un volo di circa 3 metri nella parte sottostante, un'area boschiva. Sono stati i genitori a far scattare l'allarme e chiedere l'intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Montecorice, cede staccionata della piscina e precipita per tre metri: grave una 22enne trasportata in elisoccorso all'ospedale

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