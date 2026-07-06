Il saggio di fine anno del Circolo AUSER “Biagio Giordano” si è concluso con applausi, coreografie e emozioni. La manifestazione ha visto protagonisti i soci dell’associazione, che hanno partecipato a mesi di lezioni e prove prima di salire sul palco. L’evento ha segnato la chiusura dell’anno sociale prima della pausa estiva, con un pubblico di amici e familiari presente a seguire le esibizioni.

Applausi, coreografie e tanta emozione hanno chiuso l’anno sociale del Circolo AUSER “Biagio Giordano” di Monreale. In vista della consueta pausa estiva, i soci dell’associazione presieduta da Biagio Cigno si sono ritrovati per il tradizionale saggio di fine anno, un momento di festa costruito su mesi di lezioni e prove. Sotto la guida della maestra Anna Maria Patellaro, affiancata dal marito Salvo Cucinella, i ballerini del circolo si sono esibiti davanti al pubblico presente in una serie di balletti coreografici che hanno coinvolto la maggior parte degli iscritti. Sul palco sono saliti tutti coloro che, nei mesi precedenti, avevano seguito con costanza le lezioni bisettimanali di ballo. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, successo per il saggio di fine anno per il Circolo AUSER “Biagio Giordano”

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