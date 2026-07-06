Le decisioni sulle regole e sulle questioni sportive durante i Mondiali devono essere prese dagli organismi sportivi, secondo quanto affermato dall’Ue. La Commissione europea ha ribadito che le autorità politiche non devono interferire nelle questioni che riguardano il settore sportivo. La posizione è stata comunicata in risposta a richieste di intervento da parte di governi o enti politici su decisioni riguardanti il torneo.

Bruxelels, 6 lug. (Adnkronos) - "Le decisioni sulle regole e sulle questioni sportive spettano agli organismi sportivi, non ai politici". Lo dichiara via social il commissario Ue allo Sport Glenn Micallef a proposito della sospensione del giocatore statunitense Folarin Balogun, poi revocata dalla Fifa in seguito all'intervento del presidente statunitense Donald Trump, sottolineando che influenzare le decisioni sportive "minerebbe l'autonomia dello sport". Micallef sottolinea che lui stesso, come tifoso, ritiene che la sospensione sia stata una decisione sbagliata, ma esorta a concentrare l'attenzione "sulle vere sfide di governance che lo sport deve affrontare, inclusa la strumentalizzazione dello sport a fini politici". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Mondiali: Ue, 'decisioni spettano a organismi sportivi, non politici'

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