I tifosi del Marocco sono scesi in strada a Milano per festeggiare la vittoria contro il Canada e l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026. La celebrazione si è concentrata in corso Buenos Aires, dove molti supporters si sono radunati in festa. La partita ha permesso alla nazionale africana di proseguire nel torneo, portando entusiasmo tra i sostenitori presenti. Nessun incidente è stato segnalato durante i festeggiamenti.

I tifosi del Marocco si sono riversati in corso Buenos Aires a Milano per festeggiare la vittoria contro il Canada e il passaggio ai quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026. A causa della quantità di gente e di macchine, la viabilità è stata interrotta, con le pattuglie della polizia locale che deviavano il traffico su altre direttrici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Mondiali, il Marocco passa ai quarti di finale: tifosi in festa a Milano

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