Mondiali | il ct del Messico Aguirre si dimette al suo posto Rafa Marquez

Dopo la sconfitta contro l’Inghilterra negli ottavi di finale, il ct del Messico ha annunciato le dimissioni. Al suo posto è stato chiamato Rafa Marquez. Prima di lasciare, ha dichiarato che i giocatori vincono le partite, mentre gli allenatori le perdono. La partita si è svolta all’Azteca di Città del Messico.

"Il sogno è finito, ma siamo vicini ai grandi. I giocatori vincono le partite, gli allenatori le perdono. Io ho perso la partita". Così il ct del Messico Javier Aguirre, al termine degli ottavi di finale persi contro l'Inghilterra all'Azteca di Città del Messico, prima di annunciare le sue dimissioni. "Queste cinque partite sono state indimenticabili. Dico addio alla nazionale e me ne vado con grande orgoglio", ha affermato il tecnico, che ha permesso al "Tricolor" di qualificarsi ai Mondiali per ben tre volte. Lo ha fatto per il torneo in Corea del Sud nel 2002 - Messico fuori agli ottavi con gli Usa - poi nel 2010 in Sudafrica - eliminato sempre agli ottavi dall'Argentina - e nell'edizione 2026, con la squadra eliminata ancora una volta agli ottavi dai Tre Leoni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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