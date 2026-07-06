Mondiali giocatori del Milan protagonisti Condò | Altro che rosa modesta

Durante i Mondiali, alcuni giocatori del Milan sono stati protagonisti in modo evidente. Un commentatore noto ha scritto questa mattina su un quotidiano che, contrariamente a quanto si pensi, la rosa non è modesta. Ha portato un esempio statistico che dimostra come i giocatori del club abbiano avuto un ruolo importante nella competizione. La sua analisi mette in discussione le percezioni sulla qualità della squadra.

Il giornalista sportivo Paolo Condò, firma prestigiosa e opinionista di punta, ha ricordato nell'editoriale pubblicato questa mattina sulle pagine del 'Corriere della Sera' un dato statistico davvero sorprendente. A sole due settimane dalla finalissima dei Mondiali in corso di svolgimento negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Messico, la squadra del campionato italiano più rappresentata nelle fasi finali continua ad essere il Milan. E con un notevole margine di distacco rispetto a tutte le dirette concorrenti della Serie A. I numeri del Milan ai Mondiali: un dominio rossonero. Sono ancora ben 8, infatti, sui 10 inizialmente partecipanti, i calciatori di proprietà del Milan ancora pienamente dentro la competizione iridata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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