Quale partita sulla RAI oggi Mondiali calcio 2026 | orario lunedì 6 luglio canale streaming

Oggi sulla RAI viene trasmessa una partita degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026, in programma lunedì 6 luglio. La partita si giocherà in orario pomeridiano e sarà visibile su canale e in streaming. I Mondiali si tengono tra Stati Uniti, Canada e Messico, con le gare a eliminazione diretta. La programmazione si concentra sulla fase a eliminazione diretta, con match che decidono le qualificazioni ai quarti di finale.

Proseguono gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026, in corso di svolgimento tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il tabellone a eliminazione diretta della Coppa del Mondo è entrato nel vivo ed ogni singola partita assume un peso specifico enorme, soprattutto quando si sfidano due nazionali che sognano di arrivare fino in fondo e centrare il bersaglio grosso. Nella serata italiana odierna andrà in scena al Dallas Stadium di Arlington (Texas) il big match tra la Spagna di Lamine Yamal ed il Portogallo di Cristiano Ronaldo, entrambe a caccia del pass per i quarti. La Roja arriva alla sfida di oggi dopo aver travolto l’Austria con un netto 3-0, mentre i lusitani sono sopravvissuti ad uno scontro diretto drammatico con la Croazia deciso in pieno recupero. 🔗 Leggi su Oasport.it

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