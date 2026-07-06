mondiali 2026 neymar lascia la nazionale

Neymar ha annunciato il suo addio alla nazionale brasiliana dopo l'eliminazione ai Mondiali 2026. La squadra è stata eliminata dalla Norvegia in un match in cui il giocatore ha segnato l’unico gol su rigore. La partita si è svolta durante il torneo in corso negli Stati Uniti, Messico e Canada. Dopo questa prestazione, Neymar ha deciso di lasciare la maglia verdeoro.

Dopo la delusione l’addio. Neymar ha deciso di lasciare la nazionale brasiliana, eliminata dalla Norvegia ai Mondiali 2026 (in corso in Stati Uniti, Messico e Canada) in un match nel quale il fuoriclasse ha segnato su rigore l’unico gol dei Verdeoro. “Ci ho provato, ho iniziato qui al Metlife stadium e qui finisco. È finita”, ha detto Neymar, ricordando che proprio nell’impianto del New Jersey aveva esordito con la maglia nella nazionale maggiore nel 2010, in un’amichevole contro gli Stati Uniti. A causa di un persistente infortunio al polpaccio destro, il fuoriclasse di San Paolo ha disputato solo due delle cinque partite del Brasile nel torneo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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This Neymar World Cup Comeback Was Emotional

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