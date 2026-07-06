L’Inghilterra elimina il Messico la festa da brividi con Wonderwall che scaccia la maledizione dell’Azteca – Il video

L’Inghilterra ha eliminato il Messico ai quarti di finale del Mondiale 2026, vincendo 3-2 in una partita giocata con un'ora di ritardo a causa del maltempo. La gara si è conclusa con un gol decisivo nei minuti finali. La vittoria permette all’Inghilterra di accedere alle semifinali del torneo. La partita è stata accompagnata da un momento musicale con Wonderwall, che ha accompagnato la festa dei britannici.

L’Inghilterra stacca il pass per i quarti di finale del Mondiale 2026, superando il Messico per 3-2 in una sfida che si è giocata con un’ora di ritardo per il maltempo, come comunicato dalla FIFA e ripreso dall’Afp. A sbloccare il match ci pensa Jude Bellingham, autore di una doppietta clamorosa nel primo tempo, al 34? e al 36?, a distanza di appena un minuto e 38 secondi. Il Messico risponde con Julián Quiñones al 42?, poi al 54? l’Inghilterra resta in dieci per l’espulsione di Jarell Quansah, ma regge lo stesso: al 60? arrivano il rigore trasformato da Harry Kane e, sempre su rigore, il gol di Raúl Jiménez per i messicani, che però non basta a evitare l’eliminazione. 🔗 Leggi su Open.online

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