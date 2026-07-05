Brasile Norvegia streaming e diretta tv | dove vedere la partita dei Mondiali 2026

Alle 22 ora italiana di domenica 5 luglio 2026, si gioca a New York l'incontro tra Brasile e Norvegia negli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026. La partita si disputa negli Stati Uniti e sarà visibile in streaming e in diretta tv. Nessuna variazione di orario o luogo annunciata.

. BRASILE NORVEGIA STREAMING TV – Oggi, domenica 5 luglio 2026, alle ore 22 (ora italiana) Brasile e Norvegia scendono in campo a New York (Stati Uniti), partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Brasile Norvegia in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio: In tv. La partita tra Brasile e Norvegia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 22 (orario italiano) di oggi, domenica 5 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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