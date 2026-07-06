Mondiali 2026 i risultati degli ottavi di finale e il tabellone aggiornato dei quarti | l’Inghilterra espugna l’Azteca il Brasile è fuori

Da calciomercato.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inghilterra ha vinto 2-1 contro il Messico all’Azteca, qualificandosi ai quarti di finale. Il Brasile è stato eliminato dopo la sconfitta 1-2 contro il Belgio. La Colombia ha battuto la Germania 3-1 e si è aggiunta alle altre qualificate. Le otto sfide degli ottavi si sono svolte tra sabato 4 e martedì 7 luglio. Il tabellone dei quarti è stato aggiornato con le squadre che avanzano.

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E’ arrivato il momento degli ottavi di finale ai Mondiali 2026. Le otto sfide sono distribuite tra sabato 4 e martedì 7 luglio.  La Colombia è stata l’ultima nazionale a superare i sedicesimi di finale ai Mondiali 2026. Prima dei Cafeteros avevano ottenuto il pass per gli ottavi Canada, Francia, Paraguay, Marocco, Inghilterra, Messico, Brasile, Svizzera, Egitto, Spagna, Belgio, USA, Norvegia, Portogallo e Argentina. Mondiali 2026, i risultati degli ottavi di finale con il tabellone aggiornato dei quarti: subito in campo la Francia – calciomercato.it (foto Ansa) Le otto sfide degli ottavi di finale si disputeranno tra sabato 4 e martedì 7 luglio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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