Mondiali 2026 i risultati degli ottavi di finale e il tabellone aggiornato dei quarti | l’Inghilterra espugna l’Azteca il Brasile è fuori

Notizia in breve

L’Inghilterra ha vinto 2-1 contro il Messico all’Azteca, qualificandosi ai quarti di finale. Il Brasile è stato eliminato dopo la sconfitta 1-2 contro il Belgio. La Colombia ha battuto la Germania 3-1 e si è aggiunta alle altre qualificate. Le otto sfide degli ottavi si sono svolte tra sabato 4 e martedì 7 luglio. Il tabellone dei quarti è stato aggiornato con le squadre che avanzano.