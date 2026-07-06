Haaland ha eliminato il Brasile negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Le gare si sono svolte tra sabato 4 e martedì 7 luglio, con la Colombia che ha chiuso i sedicesimi di finale. Il tabellone dei quarti è stato aggiornato con le vittorie delle squadre qualificate. Le otto sfide si sono disputate in diverse città del Paese ospitante. La fase ad eliminazione diretta prosegue con le squadre vincitrici pronte a sfidarsi per accedere alle semifinali.

E’ arrivato il momento degli ottavi di finale ai Mondiali 2026. Le otto sfide sono distribuite tra sabato 4 e martedì 7 luglio. La Colombia è stata l’ultima nazionale a superare i sedicesimi di finale ai Mondiali 2026. Prima dei Cafeteros avevano ottenuto il pass per gli ottavi Canada, Francia, Paraguay, Marocco, Inghilterra, Messico, Brasile, Svizzera, Egitto, Spagna, Belgio, USA, Norvegia, Portogallo e Argentina. Mondiali 2026, i risultati degli ottavi di finale con il tabellone aggiornato dei quarti: subito in campo la Francia – calciomercato.it (foto Ansa) Le otto sfide degli ottavi di finale si disputeranno tra sabato 4 e martedì 7 luglio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Calciomercato.it - Mondiali 2026, i risultati degli ottavi di finale e il tabellone aggiornato dei quarti: Haaland elimina il Brasile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali 2026, il tabellone dai sedicesimi fino alla finale: tutte le possibili combinazioni

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, i risultati degli ottavi di finale e il tabellone aggiornato dei quarti: Francia e Marocco qualificateLe otto partite degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 si sono svolte tra sabato 4 e martedì 7 luglio, con Francia e Marocco che si sono...

Mondiali 2026, i risultati degli ottavi di finale con il tabellone aggiornato dei quarti: Marocco primo qualificatoAi Mondiali 2026, gli ottavi di finale si sono disputati tra sabato 4 e martedì 7 luglio.

Temi più discussi: Mondiali 2026, i risultati di stanotte: disastro Germania, avanza ai rigori il Marocco; Mondiali calcio 2026 oggi: Partite e risultati in diretta LIVE · 30 giugno | Aggiornamenti in tempo reale; Mondiali 2026: la classifica aggiornata di tutti i gironi; Mondiali 2026, partite e risultati della notte.

Mondiali 2026, caso antidoping per la #Tunisia: otto giocatori con risultati atipici al clenbuterolo x.com

Campionati Mondiali Pokémon 2026 Domande sugli Eventi reddit

Mondiali 2026, i risultati dei sedicesimi di finale con il tabellone degli ottavi: l’Argentina si salva con Capo Verde, passa la ColombiaLa conclusione della fase a gironi ha decretato le 32 qualificate ai sedicesimi di finale dei Mondiali. Ecco tutti gli accoppiamenti con i possibili incroci agli ottavi di finale Algeria e Austria so ... calciomercato.it

Mondiali 2026, i risultati degli ottavi di finale e il tabellone aggiornato dei quarti: Francia e Marocco qualificateI risultati aggiornati dei match degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 con il tabellone dei quarti aggiornato. Non mancano i big match ... calciomercato.it