Mondiali 2026 Brasile-Norvegia 1-2 | Ancelotti eliminato

Notizia in breve

La Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 e si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali 2026. La partita si è giocata con il Brasile che ha segnato un gol, mentre la Norvegia ha realizzato due reti decisive. È la prima volta nella storia della nazionale scandinava che si arriva tra le prime sei in un Mondiale. Carlo Ancelotti era alla guida del Brasile.