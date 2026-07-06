Mondiali 2026 Brasile-Norvegia 1-2 | Ancelotti eliminato

Da lapresse.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 e si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali 2026. La partita si è giocata con il Brasile che ha segnato un gol, mentre la Norvegia ha realizzato due reti decisive. È la prima volta nella storia della nazionale scandinava che si arriva tra le prime sei in un Mondiale. Carlo Ancelotti era alla guida del Brasile.

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La Norvegia si qualifica ai quarti di finale dei Mondiali 2026 battendo 2-1 il Brasile di Carlo Ancelotti. E’ la prima volta nella storia della nazionale scandinava che la squadra arriva tra le migliori sei in Coppa del Mondo. Decisiva la doppietta nella ripresa di Erling Haaland, al 79? con un potente colpo di testa e al 90? con un preciso rasoterra. La Seleçao aveva fallito un calcio di rigore al 14? del primo tempo con Bruno Guimaraes che si è fatto parare la conclusione da Nyland. Inutile al 97? la rete messa a segno da Neymar, entrato nella ripresa, sempre su calcio di rigore. Il Brasile non usciva agli ottavi di finale di un mondiale da Italia 90 quando venne sconfitto dall’Argentina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Mondiali 2026, Brasile-Norvegia 1-2: la sintesi della gara

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