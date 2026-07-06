Due fratelli, già condannati a due mesi di reclusione per molestie e esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sono tornati a perseguitare un’avvocata del Foro di Ravenna. La vicenda riguarda comportamenti reiterati nei confronti della professionista, che avevano portato alla condanna precedente. Non sono stati forniti dettagli sui nuovi episodi o sulle circostanze specifiche di questa ripresa di condotte moleste. La vicenda è attualmente sotto inchiesta.

Ravenna, 6 luglio 2026 – Erano già stati condannati a due mesi di reclusione per molestie ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei confronti di un’avvocata del Foro di Ravenna, loro ex legale. Ma, secondo la Procura, non si sono fermati neppure dopo quella sentenza, continuando a perseguitarla con accuse sempre più sconnesse e ossessive, fino a ritenerla parte di un presunto complotto istituzionale finalizzato a sottrarre loro i figli. Chiesto un incidente probatorio. Per questo il pubblico ministero Francesco Coco ha chiesto un incidente probatorio nei confronti dei due fratelli, una donna di 49 anni e un uomo di 46, residenti a Ravenna, per accertarne la capacità di intendere e di volere all’epoca dei fatti e la capacità di partecipare coscientemente al processo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Molestie all’ex legale: tornano a perseguitarla, indagati due fratelli

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