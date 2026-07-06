Le grandi celebrazioni d’amore non hanno sempre bisogno di scenari sfarzosi o location da favola. A volte bastano una casa piena di ricordi, gli affetti più cari e la volontà di condividere un momento destinato a cambiare la vita. È proprio in un’atmosfera intima e autentica che una coppia ha deciso di pronunciare il proprio sì, trasformando una giornata d’estate in una festa fatta di sorrisi, musica e tanta emozione. >> “Mai successa una cosa del genere”. Paura per Andreas Muller, di corsa in ospedale: il corpo ridotto così Tra gli invitati c’era anche un volto amatissimo della cultura italiana, che ha saputo rubare la scena con un discorso ironico e affettuoso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Moglie e moglie”. Festa nello spettacolo italiano, unione civile in un clima di festa

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