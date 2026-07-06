Modric, Vozinha, Neymar e Ochoa sono già tornati a casa dopo aver partecipato ai Mondiali, ma molti di loro hanno già vinto in modo diverso. Sono usciti dal torneo, ma portano con sé ricordi e emozioni che resteranno. Il loro cammino si è concluso, tuttavia, la competizione ha lasciato un'impronta indelebile nelle loro carriere e nei cuori dei tifosi.

Escono, ma restano. Vanno a casa, ma conservano un posto nel cuore. Il Mondiale è da sempre una storia di sconfitti – vince solo una. – ma l’impressione è che quest’anno ci siamo legati più che mai agli eliminati, rendendo concreto quello che ci hanno sempre raccontato a scuola: chi perde, se è come Ettore nell’Iliade, è più affascinante di chi vince. Capo Verde da sola basterebbe per spiegare il concetto ma ognuno ha il suo sconfitto preferito. e non chiamatelo perdente, che ha un altro significato. Modric è il calcio elegante, euclideo, lineare. Una palla filtrante al momento giusto, non un elastico fine a sé stesso. Ha lasciato la nazionale come meritava, con una grande partita, perché sarebbe stato triste vederlo uscire nel gruppo, in questo Mondiale di stelle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Modric, Vozinha, Neymar, Ochoa...: sono già a casa, ma hanno vinto il loro Mondiale

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