Due donne di nazionalità bulgara sono state allontanate da Modena con un foglio di via obbligatorio di quattro anni. La polizia le ha identificate in un negozio, sospettando comportamenti compatibili con il tentativo di commettere borseggi. Le due sono state fermate e successivamente allontanate dalla città. La misura è stata adottata per prevenire eventuali ulteriori reati predatori.

Due cittadine bulgare sono state allontanate da Modena con un foglio di via obbligatorio della durata di 4 anni, dopo essere state individuate dalla polizia per comportamenti sospetti compatibili con la possibile intenzione di commettere reati predatori. Il provvedimento è stato emesso dal Questore Lucio Pennella, in seguito a una segnalazione giunta nella tarda mattinata odierna. La segnalazione e l’intervento della polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando, nella tarda mattinata, è stata segnalata la presenza di due donne che si aggiravano con fare sospetto all’interno di un centro commerciale cittadino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Modena, shopping sospetto tra i negozi per due borseggiatrici trasfertiste: la Polizia le incastra

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8 wounded after driver allegedly plows into crowd in Italy

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