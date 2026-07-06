modena pedro mendes il rebus del mercato

A un anno di distanza, il Modena si trova con un reparto offensivo ancora in fase di definizione. La squadra ha cambiato diversi giocatori, cercando di consolidare l’attacco. La rosa attuale include nuovi acquisti e alcuni elementi già presenti, ma ancora senza una formazione definitiva. La situazione si evolve mentre si avvicinano le partite di inizio stagione.

di Alessandro Bedoni Come cambiano le cose a un anno di distanza. Almeno per quel che riguarda l’attacco del Modena. Nell’estate 2025, la prima linea canarina rimase in qualche modo ‘blindata’, visto che tutti gli attaccanti, nonostante venissero da una stagione non particolarmente brillante, avevano in tasca una contratto che li legava alla società gialloblù almeno per un’altra stagione. Il tentativo di rilancio, nonostante il rendimento della stagione precedente avesse più di una circostanza attenuante (infortuni pregressi e di conseguenza una preparazione estiva non ottimale) non ha dato i frutti sperati e dunque il 30 giugno scorso i... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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