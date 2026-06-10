Mobilità dei dirigenti scolastici 2026 27 il MIM definisce il calendario | domande entro il 1° luglio Fino a 5 regioni novità

Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato che le domande di mobilità dei dirigenti scolastici per il 202627 devono essere presentate entro il 1° luglio. Durante un incontro al ministero, si è discusso delle procedure e si è confermato che fino a cinque regioni saranno coinvolte in eventuali novità. È stato inoltre stabilito un calendario ufficiale per l'intero processo.

Si è svolto oggi, 10 giugno, al Ministero dell’Istruzione e del Merito il secondo incontro di confronto sulle procedure di mobilità dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 20262027. Alla riunione, secondo quanto riferito dall’ANP, il Ministero ha illustrato alcune modifiche al testo, recependo parte delle osservazioni presentate nei precedenti passaggi. Tra i chiarimenti principali figura la distinzione tra le competenze delle Regioni e quelle degli Uffici scolastici regionali: alle Regioni resta il dimensionamento della rete scolastica, mentre l’attribuzione degli incarichi dirigenziali rientra nella competenza statale. Una delle novità riguarda la mobilità interregionale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità Scuola 2026 2027 | Tutto Quello Che Devi Sapere Prima Di Fare Domanda

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