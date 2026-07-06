Mobilità dei dirigenti scolastici | il 7 luglio arriva il primo esito Cosa succede alle domande per la prima regione richiesta

Il 1° luglio si è chiusa la fase di presentazione delle domande di mobilità regionale e interregionale dei dirigenti scolastici. Il primo esito sulla mobilità prevista per il 7 luglio riguarda la prima regione richiesta. Al momento, non sono stati resi noti i dettagli sui risultati o sui movimenti dei dirigenti. La procedura continuerà con eventuali comunicazioni successive e aggiornamenti ufficiali.

Con la scadenza del 1° luglio si è conclusa la fase dedicata alla presentazione delle istanze di mobilità regionale e interregionale dei dirigenti scolastici. Da questo momento il procedimento non è più nella disponibilità degli interessati, ma entra nella competenza degli Uffici scolastici regionali, chiamati a verificare la regolarità delle domande, la sussistenza dei requisiti dichiarati e la disponibilità delle sedi richieste. Il calendario operativo individua nel 7 luglio la prima data significativa successiva alla chiusura delle istanze. La procedura di mobilità interregionale è costruita nel rispetto dell’ordine di preferenza espresso dal dirigente scolastico al momento della compilazione della domanda. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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