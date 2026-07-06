Un uomo è stato aggredito in centro storico a Modena e ha riportato ferite, secondo quanto riferito. L'aggressione sarebbe avvenuta durante uno scambio di persona, ma i dettagli sono ancora da chiarire. Si prevede che oggi verrà presentata una denuncia formale per l'episodio. La zona è stata teatro di un’altra notte movimentata con episodi di violenza non ancora specificati.

Ancora una notte movimentata in centro storico, a Modena, dove si sarebbe verificato un altro episodio di violenza dai contorni che restano da definire: oggi probabilmente verrà formalizzata la denuncia. Dopo l’agguato di giovedì scorso quando un 19enne é stato accerchiato e minacciato da un gruppo di una decina di coetanei stranieri, sabato notte nel mirino è finito un 21enne tunisino. Alcuni testimoni, ieri, sui social di Robby Giusti hanno denunciato l’accaduto, parlando della pericolosità della città, soprattutto la sera. Nessun accoltellamento, come era stato riferito in un primo momento, ma il giovane sarebbe comunque rimasto ferito nella fuga e dopo essere stato colpito alla testa pare per uno scambio di persona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Mio marito aggredito in centro. Ferito per uno scambio di persona"

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