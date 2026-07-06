Minorenne ubriaco sviene Rissa sfiorata tra due gruppi alla fermata dell’autobus

Da ilrestodelcarlino.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un minorenne, dopo aver bevuto troppo, si è accasciato al suolo nel giardino di una casa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Nel frattempo, due gruppi di ragazzi si sono affrontati in una lite che stava per sfociare in violenza, mentre attendevano l’autobus alla fermata vicina. Non ci sono state conseguenze gravi o feriti. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine per calmare gli animi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un minorenne svenuto nel giardino di una casa dopo aver esagerato con l’alcol. E una rissa che stava per degenerare tra due gruppi di ragazzi in attesa dell’autobus. Una notte movimentata a Civitanova quella tra sabato e domenica, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. In città nel fine settimana sono entrati in azione gli agenti della questura e quelli del commissariato, i carabinieri e i militari della Guardia di finanza, nell’ambito di un piano operativo condiviso dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, coordinato dal questore Mangino. L’obiettivo è di rafforzare la prevenzione, reprimere i reati e identificare le persone sospette che si confondono in mezzo ai tanti giovaniche scelgono di trascorrere il sabato sera nella zona del divertimento a Civitanova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

minorenne ubriaco sviene rissa sfiorata tra due gruppi alla fermata dell8217autobus
© Ilrestodelcarlino.it - Minorenne ubriaco sviene. Rissa sfiorata tra due gruppi alla fermata dell’autobus
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Molestie alla fermata dell’autobus: due ragazze importunate alla stazione

Palermo, 22 ferita alla testa da un proiettile vagante dopo una rissa tra due gruppiDomenica notte a Palermo, una ragazza di 22 anni è stata colpita alla testa da un proiettile vagante durante una rissa tra due gruppi in via Quintino...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web