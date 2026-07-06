Un minorenne, dopo aver bevuto troppo, si è accasciato al suolo nel giardino di una casa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Nel frattempo, due gruppi di ragazzi si sono affrontati in una lite che stava per sfociare in violenza, mentre attendevano l’autobus alla fermata vicina. Non ci sono state conseguenze gravi o feriti. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine per calmare gli animi.

Un minorenne svenuto nel giardino di una casa dopo aver esagerato con l’alcol. E una rissa che stava per degenerare tra due gruppi di ragazzi in attesa dell’autobus. Una notte movimentata a Civitanova quella tra sabato e domenica, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. In città nel fine settimana sono entrati in azione gli agenti della questura e quelli del commissariato, i carabinieri e i militari della Guardia di finanza, nell’ambito di un piano operativo condiviso dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, coordinato dal questore Mangino. L’obiettivo è di rafforzare la prevenzione, reprimere i reati e identificare le persone sospette che si confondono in mezzo ai tanti giovaniche scelgono di trascorrere il sabato sera nella zona del divertimento a Civitanova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minorenne ubriaco sviene. Rissa sfiorata tra due gruppi alla fermata dell’autobus

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