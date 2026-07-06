La stagione cinematografica estiva è da sempre il terreno ideale per i grandi blockbuster, ma quest’anno i risultati al botteghino continuano a faticare. Se escludiamo il successo travolgente di Toy Story 5 (che ha registrato il miglior weekend d’apertura dell’anno), molti dei titoli più attesi hanno deluso le aspettative dei produttori. L’ultimo esempio in ordine di tempo è stato Supergirl, fermatosi a soli 68 milioni di dollari al suo debutto globale. Con l’arrivo di luglio e del lungo weekend del 4 luglio, le speranze di Hollywood erano tutte riposte nei popolarissimi e solitamente infallibili Minions. Purtroppo, anche il nuovo capitolo Minions & Monsters ha registrato un debutto significativamente inferiore alle proiezioni della vigilia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Minions & Monsters delude al Box Office: è crisi per il franchise di Cattivissimo Me?

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