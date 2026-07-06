Minaccia la direttrice di un centro di accoglienza espulso straniero

Un migrante che aveva soggiornato nel centro di accoglienza di Robbio, in provincia di Pavia, ha minacciato la direttrice del centro ieri pomeriggio. L’uomo, espulso in precedenza, si è avvicinato alla donna e ha pronunciato parole minacciose. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione e identificato il soggetto. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

di Alessandra Corradi (www.ilgiornale.it) – Caos e disordini a Robbio, in provincia di Pavia, dove ieri pomeriggio un migrante che in passato era stato ospite del centro locale ha minacciato la direttrice. È stata la stessa donna a chiamare il 112 riferendo quanto stava accadendo ma lo straniero, 29enne e irregolare sul territorio, è riuscito a scappare prima dell’arrivo delle volanti. A fronte della presunta pericolosità dell’uomo, i carabinieri hanno passato al setaccio tutte le zone circostanti il centro dopo essersi fatti dare un identikit sommario dell’uomo. Il ricercato è stato individuato a breve distanza dal centro di accoglienza dai militari, che lo hanno bloccato e accompagnato in caserma, dove hanno proceduto con l’identificazione ufficiale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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