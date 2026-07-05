Un uomo straniero, che era stato ospite di un centro di accoglienza a Robbio e si era allontanato, è tornato recentemente sul posto. Durante questa visita, ha rivolto minacce alla direttrice della struttura. La stessa persona è stata denunciata e successivamente espulsa dal territorio.

Per un certo periodo era stato ospite del Centro di accoglienza straordinaria di Robbio dal quale però si era allontanato. Almeno sino a qualche giorno fa quando è tornato, minacciando la direttrice della struttura. La donna ha chiesto l’intervento dei carabinieri che, nonostante l’uomo si fosse nel frattempo allontanato, grazie alla descrizione raccolta, lo hanno intercettato poco lontano. Per lui, E.0., 29 anni, cittadino straniero con precedenti alle spalle e irregolare sul territorio nazionale, è arrivata la denuncia a piede libero per i reati di minacce e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. E proprio il suo status di irregolare è quello che gli ha procurato le conseguenze più gravi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Minacce alla direttrice del centro. Straniero denunciato ed espulso

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She borrowed a strangers lighter on a snowy night—and their love story began. They'd met before.

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