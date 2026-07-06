minacce a trump durante i funerali di khamenei

Durante i funerali di Ali Khamenei a Teheran, sono state segnalate minacce rivolte all’ex presidente. La cerimonia si è svolta il secondo giorno, con la presenza dei figli del leader e l’assenza del successore Mojtaba. I funerali hanno commemorato anche quattro membri della famiglia di Khamenei, uccisi in un attacco avvenuto il 28 febbraio attribuito a Israele e agli Stati Uniti.

A Teheran ieri è stato il secondo giorno dei funerali di Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio: presenti i figli del leader ma non il successore Mojtaba. Le tv locali mostrano migliaia di perone in coda per render omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump: “uccidere Trump” e “uccidere Bibi”. Il Presidente Usa allude a un incontro con Netanyahu e un funzionario israeliano ha dichiarato che la visita potrebbe avvenire la settimana prossima. “È una vergogna per noi se non uccidiamo il tuo assassino”, ha detto il muddah. In precedenza, ai margini di questa cerimonia, erano già stati visti poster e scritte a sostegno dell’uccisione di Trump e Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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