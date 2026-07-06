A Milano, sono stati individuati dieci locali con dehors e giardini ideali per cenare o prendere un aperitivo. Questi locali offrono spazi all’aperto, combinando ambienti interni e zone esterne per i clienti. La selezione si concentra su locali che dispongono di aree esterne attrezzate, dove è possibile consumare pasti o bevande in modo informale. La scelta si basa sulla presenza di spazi esterni e sulla qualità dell’offerta, senza considerare altri aspetti come il tipo di cucina o il prezzo.

Intanto lo stacco. Fisico ma anche mentale. Perché devi pur difenderti in una Milano che ha smarrito le coordinate del tempo lento e ha fatto patti sciagurati con stress, nevrosi e aggressività. E allora diventa una questione di sopravvivenza rintracciare ritrovi aperti su cortili e giardini dove onorare il momento della colazione o concedersi un salutare brunch, celebrare il rito ambrosiano dell’aperitivo o attardarsi in una cena sotto le stelle sperando che alla convivialità serale dentro il perimetro protettivo di un dehors si aggiungano temperature più accettabili di quelle che stanno incombendo sulla città. Spazi elettivi. Un’esplorazione sempre un po’ iniziatica perché la mappa dei ritrovi di qualità è perennemente in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano, i 10 migliori locali con dehors e giardino dove cenare o sorseggiare un aperitivo

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