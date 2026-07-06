Milan-Leao addio dopo sette stagioni? Bonanni duro | Le partite sono più quelle negative che positive
Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan dopo sette stagioni, secondo alcune fonti. L’attaccante portoghese non sembra trovare stabilità, anche dopo aver partecipato al Mondiale con il suo paese. Un dirigente ha commentato che le partite negative superano le positive, contribuendo a un clima di incertezza sul suo futuro nel club. La situazione sembra essere ancora in evoluzione, senza conferme ufficiali riguardo a una possibile cessione.
Neanche il mondiale con il Portogallo sembra far entrare della serenità nel futuro di Rafael Leao. Nell'ultimo match del Portogallo contro la Croazia, l'esterno rossonero ha messo in campo una prestazione molto positiva, arricchita anche dall'assist decisivo per il goal di Gonçalo Ramos, nuovo attaccante del Milan, eppure positivo con la maglia della Nazionale non cancella le annate milanesi: il suo futuro in rossonero, infatti, resta un grandissimo punto di domanda. Milan, Leao verso l'addio: parla Bonanni. I segnali che filtrano da Milano spingono tutti verso unica direzione: la via della separazione. A parlare del momento delicato passato dal numero 10 del Milan è stato Massimo Bonanni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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