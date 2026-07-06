Il Milan ha deciso che il futuro di Leão sarà lontano dalla rosa, senza cambiare idea. La società spera di ottenere il massimo dalla sua cessione, puntando a un'asta tra club interessati. Intanto, il club ha ufficializzato l'acquisto di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro, segnando l'apertura di un calciomercato molto movimentato.

Il calciomercato estivo del Milan è iniziato con un vero e proprio botto di livello internazionale: l'acquisto ufficiale di Gonçalo Ramos dal PSG per la cifra monstre di 74 milioni di euro. Un investimento pesantissimo che proseguirà, con tutta probabilità, con un altro arrivo imminente, quello di Mario Gila dalla Lazio per 25 milioni di euro più bonus. Dopo i colpi in entrata, però, la dirigenza rossonera dovrà necessariamente fare spazio alle cessioni eccellenti e il nome in cima alla lista delle uscite è quello di Rafael Leão. Il destino segnato di Leão: l'addio dopo sette stagioni in rossonero. Come ricordato quest'oggi dal 'Corriere dello Sport' in edicola, il destino dell'attaccante portoghese classe 1999 sembra ormai essere segnato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, il piano per Leão non cambia: andrà via. Cardinale spera in un'asta, il punto

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