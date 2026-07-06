L’affare Gila tra Milan e Roma si gioca sul fattore tempo, che sta influenzando le trattative tra le due squadre. La questione non riguarda solo cifre o caratteristiche tecniche, ma la scadenza delle trattative e le tempistiche di mercato. La presenza di un muro rappresentato da un dirigente romano e il pressing delle scadenze ufficiali complicano ulteriormente il negoziato. La decisione finale potrebbe determinare l’esito di una trattativa delicata e strategica per entrambe le parti.

Non è solo una questione di cifre, di gradimento o di caratteristiche tattiche idonee. La vera variabile che sta infuocando l'asse di mercato tra Milano e Roma ha un nome: il tempo. Questo è l'elemento cruciale che trasforma la trattativa tra Milan e Lazio per Mario Gila in un gioco intricato, destinato a tracciare una linea dell'intera estate rossonera. Milan, corsa contro il tempo per Gila?. Da un alto abbiamo Claudio Lotito, conosciuto per essere un osso duro. Il presidente biancoceleste non fa sconti a nessuno e, quando ritiene un giocatore centrale nel progetto, apre la porta della cessione solo davanti ad offerte davvero irrinunciabili. Gila, reduce da una bellissima stagione, rientra perfettamente in questo identikit. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, il fattore tempo e il muro Lotito: perchè l'affare Gila è lo spartiacque rossonero

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