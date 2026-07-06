milan amorim atterra a milano e chiede uno di questi due difensori

Il nuovo allenatore del Milan è arrivato a Milano e ha indicato due possibili rinforzi per la difesa. Oltre a Gila, il tecnico ha in mente due difensori specifici. Claudio Raimondi ha rivelato i nomi dei giocatori che potrebbero essere acquistati per rafforzare il reparto arretrato. La società sta valutando le opzioni e i dettagli delle trattative sono in fase di definizione. Nessun altro nome è stato confermato ufficialmente al momento.

Oltre a Gila, il nuovo allenatore dei rossoneri ha bene in mente cosa serve alla sua squadra in difesa: Claudio Raimondi svela i nomi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Milan-Amorim, come sarebbe la formazione: il possibile modulo e i titolari

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