A Frosinone si festeggia Santa Fregna | tutto ciò che c' è da sapere

Sembra una fake news, uno scherzo o una bufala, ma non è così. Secondo la tradizione di Frosinone, il 3 maggio è il giorno dedicato a " Santa Fregna". Per quanto possa sembrare incredibile, la storia affonda le sue radici lungo i secoli.A festeggiare questa particolare ricorrenza è tutta la.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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