Migliaia di persone si sono radunate a Loro Ciuffenna per una serata dedicata a musica, cucina e spettacoli ispirati alla Grecia. L’evento ha coinvolto diverse attività, tra cui esibizioni musicali, degustazioni di piatti tipici e spettacoli dal vivo. La manifestazione si è svolta nel centro del paese, attirando visitatori da varie zone. La serata si è conclusa senza incidenti o problemi di ordine pubblico.

Arezzo, 06 luglio 2026 – Per una sera Loro Ciuffenna ha cambiato volto, trasformandosi in un angolo di Grecia nel cuore del Valdarno. Sabato scorso il borgo ha ospitato una nuova edizione di "Come se fosse Santorini", l'evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori grazie a un format capace di unire scenografie suggestive, gastronomia, musica e intrattenimento. Le caratteristiche tonalità del bianco e del blu, gli allestimenti ispirati alle Cicladi e un ricco programma di iniziative hanno regalato ai partecipanti l'atmosfera di una vacanza sull'isola di Santorini senza lasciare la Toscana. Fin dal tardo pomeriggio il centro storico è stato preso d'assalto da un pubblico arrivato da tutto il Valdarno e dalle province limitrofe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Migliaia di persone a Loro Ciuffenna per una notte tra musica, sapori greci e spettacoli

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